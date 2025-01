Enganado no pós-jogo! Diogo Alexandre vencedor do Secret Story revela verdade chocante no Goucha!

Escândalo após Secret Story: Diogo Alexandre revela engano que sofreu após sair do Secret Story- Casa dos Segredos. Veja aqui a história.

Diogo Alexandre, vencedor da oitava edição da Casa dos Segredos, esteve no programa Goucha e fez uma revelação inesperada. Durante a conversa com o apresentador, Diogo Alexandre confessou que foi enganado após a sua saída da casa do Secret Story.

Aos 28 anos, Diogo Alexandre partilhou que, enquanto estava na Casa, se dedicava à criação de parcerias na área da música, além de desenvolver ideias para novos produtos. Um desses protótipos, revelou ele, é um equipamento inovador para matar moscas, sem químicos nem eletricidade. Apesar de a ideia ser bem recebida inicialmente, foi após tentar patenteá-la que descobriu que poderia ter sido enganado.

«Eu sempre vi vídeos e estudei sobre como somos enganados, como entregamos uma ideia e, de repente, outras empresas aproveitam o nosso trabalho», explicou Diogo, explicando a frustração de ter visto a sua ideia ser copiada por empresas maiores.

No entanto, o ex-concorrente garantiu que já superou o episódio e está pronto para seguir em frente: «Há tantas coisas que já passei na vida, mas tudo tem o seu tempo», afirmou, acrescentou que, mais tarde, poderá partilhar mais detalhes sobre o engano, mas que agora precisa de um espaço para digerir a situação.