Diogo Alexandre abre o coração sobre o divórcio: «Quando dou por mim a ter um ato destes, percebi que era o meu limite.

Diogo Alexandre revela o impacto do divórcio: Confessou ter ultrapassado momentos difíceis, marcados por arrependimento e decisões dolorosas que levaram ao fim do casamento.

«Percebi que era o meu limite»: Diogo Alexandre admite que um episódio de tensão e agressividade foi o ponto de viragem, levando-o a compreender que era hora de seguir em frente e priorizar o seu bem-estar emocional.

Diogo Alexandre, vencedor do Secret Story - Casa dos Segredos, falou abertamente sobre o período difícil que marcou o fim do seu casamento numa entrevista emotiva a Manuel Luís Goucha. Durante a conversa, o ex-concorrente revelou como lidou com a separação e as razões que o levaram a tomar essa decisão.

«Durante muito tempo, foi duro. Foquei-me no trabalho e esqueci-me de tudo o resto. Quando larguei o trabalho, foi aí que tudo começou a desabar. Tinha mais tempo para pensar», confessou Diogo, e recordou um momento particularmente delicado da sua vida.

Sobre o casamento que durou cerca de seis anos, Diogo Alexandre partilhou que tentou salvar a relação com a sua ex-mulher: «Tinha plena noção de que tinha tomado a decisão certa, mas havia coisas que não dependiam só de mim. Pedi-lhe várias vezes: «Vamos fazer uma coisa, um tratamento, o que for»... Mas isso nunca aconteceu.»

Quando questionado por Manuel Luis Goucha sobre se o problema estava relacionado com uma dependência da ex-mulher, Diogo Alexandre confirmou, sem entrar em mais detalhes. O concorrente admitiu que percebeu que era altura de se separarem quando «sentiu necessidade de algo físico» que revelou os seus próprios limites: «Tive um comportamento não tão bonito. Acabei por lhe dar uma trinca na testa. É feio. Eu assumo», lamentou.

Por fim, Diogo Alexandre explicou a razão verdadeira para o divórcio: «Quando dou por mim a ter um ato destes, percebi que era o meu limite. Era hora de seguir em frente.»