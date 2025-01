Diogo Alexandre expõe esquema chocante nas redes sociais: «Achava que isto só acontecia aos outros (...)»

Roubo de identidade alarmante: Diogo Alexandre revelou como perdeu temporariamente a sua conta no Instagram e foi alvo de burlas no TikTok.

No passado dia 8 de dezembro, o programa V+ Fama recebeu Diogo Alexandre, vencedor da oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos. Durante a conversa com Adriano Silva Martins, António Leal e Silva, Pedro Caldeira e Guilherme Castelo Branco, Diogo Alexandre revelou os detalhes do roubo de identidade de que foi vítima nas redes sociais e falou sobre os desafios de lidar com a fama.

Roubo de Identidade no Instagram e TikTok

Diogo Alexandre começou por partilhar que foi alertado para aumentar a segurança das suas redes sociais. «Achava que isto só acontecia aos outros, e a realidade é que, em cinco dias, fui logo apanhado», admitiu. O ex-concorrente contou como conseguiram aceder à sua conta no Instagram, mas que felizmente conseguiu recuperá-la.

No entanto, o problema não ficou por aqui. Diogo Alexandre revelou que no TikTok foi criada uma página falsa que se fazia passar por ele, chegou a realizar transmissões ao vivo para pedir dinheiro aos seguidores: «Têm uma subscrição de 3 euros e qualquer coisa por mês, e as pessoas que simpatizam comigo estão a ajudar essa página, mas não sou eu», explicou.

O seu maior receio, partilhou, era que usassem a sua imagem para enganar os seus seguidores com pedidos de ajuda financeira: «Felizmente isso não aconteceu, e já consegui recuperar a conta», revelou.

Diogo Alexandre acredita que este esquema é operado por pessoas experientes em roubo de identidade e que até utilizam inteligência artificial: «Acho pouco provável que seja alguém da minha team de apoio. São pessoas que já estão há muitos anos nisto», acrescentou.

Lidar com a fama e o apoio dos seguidores

Além de abordar o roubo de identidade, Diogo falou sobre a sua experiência com a fama após o reality show. «Tem sido super agradável. As pessoas dão-me bastante apoio e aquilo que mais me enche o coração é que se reveem naquilo que eu passei», destacou.

O ex-concorrente revelou que está a trabalhar em projetos para se aproximar ainda mais dos seus apoiantes. «Estou a tentar criar projetos para estar perto de todos sem deixar ninguém de fora», afirmou.

Quando questionado sobre o seu maior objetivo, Diogo Alexandre emocionou-se ao dizer: «O grande proveito que posso retirar é retribuir aquilo que me foi dado. Se me conseguiram dar dedicação, amor e carinho, é isso que eu quero poder retribuir».