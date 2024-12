Exclusivo! Pai de Diogo Alexandre fala sobre interesse do filho por Renata: “não é o tipo de pessoa…”

Diogo Alexandre reage a imagens de Leo a acusá-lo de não ter escrúpulos! Veja as imagens

No final da Gala do Secret Story - Casa dos Segredos, a repórter digital Mafalda Oliveira esteve à conversa com o Sr. Manuel, pai de Diogo Alexandre.

Sr. Manuel mostrou-se muito orgulhoso da prestação do filho e acredita que ele vai à final. Quando questionado sobre a missão que Diogo Alexandre teve que levar a cabo sobre possível interesse em Renata, o Sr. Manuel foi peremptório na resposta,

«Foi só missão»

Pai de Diogo Alexandre acrescentou ainda que Renata não é o tipo de pessoa que Diogo Alexandre quer na sua vida.

Recorde-se que o segredo de Diogo Alexandre ainda está por revelar e muitas teorias andam em volta dele. O segredo de Diogo é «Sou mórmon e fiz um voto de castidade». Ainda na Gala de ontem, Leo recebeu uma nova pista em relação ao segredo de Diogo Alexandre, mas não chegou a nenhuma conclusão. Veja o momento,