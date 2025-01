Após a vitória no Secret Story, Diogo Alexandre alcança uma marca impressionante: «Nunca imaginei (...)»:

Diogo Alexandre Atinge Meta: Uma semana após vitória no Secret Story o ex-concorrente mostra-se chocado com algo inesperado nas suas redes sociais.

Diogo Alexandre Pires, vencedor da oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos, está a celebrar mais um marco na sua vida. Apenas uma semana após conquistar o prémio do reality show da TVI, Diogo alcançou a impressionante marca de 70 mil seguidores no Instagram, uma conquista que o deixou profundamente grato.

Através de um vídeo inesperado partilhado na sua rede social, Diogo Alexandre não escondeu a emoção ao dirigir-se aos fãs: «Pessoal, já somos uma comunidade de 70 mil pessoas. Isto é incrível! Nunca imaginei chegarmos a estes valores!»

Futuro em segredo?

No mesmo vídeo, o ex-concorrente revelou estar a trabalhar arduamente para criar novos conteúdos e deixou pistas sobre projetos futuros: «Estou a trabalhar bastante para conseguir trazer conteúdos novos e tenho alguns projetos debaixo de olho. Só tenho a agradecer-vos!»

Diogo Alexandre fez questão de reforçar a importância do apoio que tem recebido desde que deixou a casa mais vigiada do país: «Obrigado por estarem desse lado e por estarem sempre a apoiar-me.»

A conquista não passou despercebida entre os seguidores de Diogo, que encheram a publicação de comentários de carinho e incentivo. Muitos destacaram a humildade e dedicação do ex-concorrente, e elementos que o ajudaram a conquistar não só a vitória no programa, mas também a admiração do público.

Com a sua presença a crescer nas redes sociais e novos projetos no horizonte, Diogo Alexandre parece estar a aproveitar ao máximo o pós- Secret Story, provando que a sua edição foi apenas o início de uma nova fase cheia de oportunidades.