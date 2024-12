Diogo Alexandre: «O que estou a viver aqui é reflexo do que já me passou pela vida, coisas mais agressivas»

Diogo Alexandre brinca com Renata e Maycon, mas volta atrás: «Desculpa, estiquei-me né?»

Diogo Alexandre desabafa com Heitor: «Percebi que não, não ficava melhor (...) Só ia estar a provocar mais a pessoa»

Diogo Alexandre diz como pensa chegar longe no jogo: «Quando nos dão agressão verbal e psicológica, nós conseguimos dar amor»

Diogo Alexandre destaca a sua genuinidade e a habilidade de provocar com consciência, embora nem sempre seja compreendido pelos colegas.

O concorrente explica a dificuldade em transmitir o seu ponto de vista, apontando também falhas nas atitudes dos outros concorrentes.

A calma nas situações de tensão é atribuída ao trabalho de inteligência emocional que faz desde a infância.

Diogo Alexandre falou sobre a sua postura no Secret Story, recordando o seu percurso na casa mais vigiada do País, marcado por alguns conflitos com os restantes concorrentes.

No confessionário na gala de domingo, Diogo garantiu a Cristina Ferreira: «Eu realmente sou genuíno e sei quando provoco e quando não provoco (...) Respondo com verdade, claro que há certos momentos que tenho de omitir e mentir, em relação ao segredo e a outras coisas mais propositadas, mas a maioria das coisas são verdade».

Quanto a ser visto pelos colegas como um «sem noção», Diogo respondeu: «Eu até aceito que eles pensem isso, porque se não conseguem ver o meu ponto e eu a explicar-me eu também não tenho energia para lhe transmitir de outra forma».

«Até acho piada que achem isso, porque eu consigo ver falta de noção em muitas das atitudes dos meus colegas, se eles só veem as minhas… é muito pessoal, não consigo mudar isso neles», acrescentou.

Questionado sobre a calma que mantém nas situações de maior tensão, o concorrente esclareceu: «A parte da inteligência emocional foi algo que eu fui trabalhando desde a infância. Aquilo que eu estou a viver aqui é um reflexo do que já me passou pela vida, coisas muito mais agressivas e tive de perceber que é a melhor estratégia. Eu virar-me para alguém, já perdi».

«Eu jogo como no jiu-jitsu, eles vêm com a energia deles eu contraponho. Espero ganhar com argumentação, mostrar que é possível fazer de outra forma. Quando nos dão agressão verbal e psicológica nós conseguimos dar amor», rematou Diogo Alexandre.