Diogo Alexandre faz novo alerta, após ser vítima de crime: «Só para relembrar que...»

Diogo Alexandre deixou um novo aviso aos seguidores, após ter sido vítima de roubo de identidade.

O vencedor do Secret Story 8 revelou que se estão a fazer passar por ele e a cobrar subscrições.

Diogo Alexandre Pires, o grande vencedor da oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos, fez um novo alerta na sequência de ter sido vítima do crime de roubo de identidade.

Nas stories da sua página de Instagram, o ex-concorrente avisou os seguidores: «É só para relembrar que a conta do TikTok que tem 30 e tal mil seguidores não é minha. Alguém se está a fazer passar por mim e está a cobrar subscrições, que não sou eu», disse.

«Esta conta do Instagram sigam-me por aqui, que é a principal. E a outra do TikTok, não vou colocar aqui porque senão o algoritmo manda-me isto tudo abaixo, mas não sigam a que tem mais seguidores. Mas eu vou arranjar uma forma de vos publicar aqui qual é que a minha rede de TikTok verdadeira sem que o algoritmo mande abaixo», acrescentou Diogo Alexandre.

Em causa, recorde-se, está um crime online, que custou ao vencedor da Casa dos Segredos o acesso à respetiva conta de Instagram e depois também do TikTok.

A notícia foi avançada pela primeira vez pelo próprio Diogo Alexandre, no passado dia 6 de janeiro, através de um vídeo publicado no perfil de Juliana Leão, também ela ex-concorrente do reality show.

«Olá a todos. Pessoal, [estou aqui] só para vos informar que a minha conta de Instagram foi pirateada. Estou, neste momento, na Polícia Judiciária para tentar ver como vou solucionar isto», explicou.

Diogo deixou ainda um importante apelo aos fãs: «Se, entretanto, na minha conta, aparecer alguma coisa a pedir-vos dinheiro ou seja o que for, por favor, não mandem nada. Não sou eu. Vamos lá ver o que vão conseguir piratear-me mais...», lamentou.

«Por favor, não mandem nada para ninguém, que eu não vou pedir-vos absolutamente nada. Serão os piratas...», terminou.