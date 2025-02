Após surpresa que conquistou a voz, Diogo Alexandre tem novidade incrível e dá para todos

Diogo Alexandre foi o grande vencedor do Secret Story 8, e há algo que marcou a sua passagem: as famosas broas da mãe do ex-concorrente. No dia do seu aniversário ainda dentro da casa, o jogador recebeu broas feitas pela progenitora para adoçar a festa, junto dos antigos colegas. Mais tarde, tanto a Voz como apresentadores quiseram experimentar estas delícias!

E agora... Todos podem provar!

Diogo Alexandre e a mãe têm uma novidade: um negócio de venda de broas.

O ex-concorrente partilhou a novidade no instagram, onde escreveu: «É oficial! As broinhas da Mãe Alice já se encontram disponíveis. Existem pessoas incríveis, que nunca desistem apesar de tudo. Acho que é assim que nascem os heróis. Heróis não precisam ter capas, máscaras ou super poderes, precisam apenas de ser corajosos e de ter uma fé inabalável. Assim é a minha mãe, a minha super heroína! As broinhas da Mãe Alice, tem como principal ingrediente, o amor, aquele que me tem alimentado durante toda a vida.Desejo que em cada dentada sintam a energia boa e bonita da minha mãe, que agora é um bocadinho vossa também».

De recordar que Diogo Alexandre já esteve presente no programa Dois às 10, com a mãe. O vencedor do Secret Story 8 e Alice juntaram-se a Cristina Ferreira e a Cláudio Ramos para que os apresentadores pudessem provar as famosas broas da progenitora do ex-concorrente.

Enquanto Alice Mota, mãe de Diogo Alexandre, explicou a sua receita de broas caseiras, Cristina Ferreira mostrou-se ansiosa por provar a iguaria.