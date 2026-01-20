Diogo Alexandre olha para 2026 e deixa pista sobre o amor: «Ideal para minha namorada. A mulher da minha vida»

Diogo Alexandre voltou a dar que falar nas redes sociais, desta vez com uma brincadeira que mistura romance e tecnologia. O vencedor do Secret Story 8 partilhou um reels no Instagram onde recorreu à inteligência artificial para tentar descobrir como seria a mulher perfeita para si. De coração aberto, Diogo procura o amor em 2026.

No vídeo, Diogo explica que fez um pedido ao ChatGPT, desafiando a ferramenta a criar a companheira ideal. O pedido foi claro: «Coloca ao meu lado a mulher que combina comigo e que tu achas ser ideal para ser minha namorada». O resultado foi uma imagem gerada por IA, onde surge ao lado de uma mulher fictícia.

Divertido com o desfecho, o ex-concorrente decidiu envolver os seguidores na brincadeira. Na legenda da publicação, lançou a provocação: «Será este o destino que 2026 tem para mim? Peço a vossa ajuda a procurar a menina da foto!».

Diogo Alexandre foi ainda mais longe e pediu a opinião dos fãs sobre o tema, questionando se aquela imagem poderia, de facto, representar a mulher da sua vida. «Ps: concordam que esta seria a mulher da minha vida?», escreveu.

Veja aqui a partilha:

A publicação não tardou a gerar reações, com comentários entre o humor, a curiosidade e o entusiasmo, mostrando que, mesmo fora da casa, Diogo continua a saber como captar a atenção - agora com a ajuda da inteligência artificial.