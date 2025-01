Diogo Alexandre revela como controla o desejo sexual após voto de castidade: «Até o corpo se adaptar há dores físicas»

Diogo Alexandre esteve presente no programa Dois às 10, com a mãe! O vencedor do Secret Story 8 e Alice juntaram-se a Cristina Ferreira e a Cláudio Ramos para que os apresentadores pudessem provar as famosas broas da progenitora do ex-concorrente.

No «Dois às 10», enquanto Alice Mota, mãe de Diogo Alexandre, explica a sua receita de broas caseiras, Cristina Ferreira mostrou-se ansiosa por provar a iguaria. Recorde-se que a mãe do ex-concorrente do «Secret Story» enviou as suas broas caseiras para a casa mais vigiada do país e estas fizeram as delícias de todos os concorrentes, inclusive da Voz, que, na altura, disse ter provado. Relembre aqui o momento.

Durante o momento de culinária, Alice aproveitou para revelar como se sentiu aquando a participação do filho no reality show da TVI. «A Alice escondeu lá no trabalho que era mãe do Diogo», afirmou a apresentadora. «Só souberam quando eu apareci na televisão», explicou.

Alice Mota manteve em segredo, dos seus colegas de trabalho, o facto de ser a mãe de Diogo Alexandre, concorrente e vencedor do «Secret Story». A convidada conta como foi difícil manter em segredo que era mãe de Diogo Alexandre e conta até alguns episódios caricatos que aconteceram no seu lugar de trabalho, onde, de vez em quando, espreitava o canal TVI Reality.

Diogo Alexandre entrou na casa com o segredo: «Sou mórmon e fiz um voto de castidade». Durante o programa, Cláudio Ramos questionou se o vencedor está ou não numa relação, ao que o mesmo afirmou estar solteiro. Ainda dentro do tema, o apresentador quis saber se Diogo Alexandre mantém-se fiel ao 'voto de castidade' que fez... E sim!

Depois da participação na casa, o ex-concorrente revela ter recebido várias mensagens e até pedidos de casamento! Ainda assim, o coração continua fechado e segue fiel aos seus valores e abstenção sexual: «Controlo o desejo sexual (...) Não se mete nem as mãos».