Quem é este bebé? Dica: já venceu um reality show e é um dos nomes que fica na história

Diogo Alexandre! O vencedor do Secret Story 8, que terminou no dia 31 de dezembro de 2024.

Foto: instagram

Diogo Alexandre cumpriu um sonho adiado há algum tempo e mostrou o antes e depois da remodelação de uma divisão interior: «Quantas vezes já paraste um sonho porque parecia difícil demais? A verdade é que nada nasce pronto. Às vezes é preciso meter as mãos à obra, sujar, errar, refazer e continuar», começou por referir numa publicação no Instagram.

O vencedor da oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos, acrescentou: «Não é sobre ter tudo perfeito. É sobre ter a coragem de começar 💪».

«Se hoje estás a adiar algo por medo de falhar, lembra-te disto: O erro faz parte do processo. A sujidade sai com água, mas a frustração de nunca tentar fica para sempre», sublinhou Diogo Alexandre.

O jovem rematou com uma mensagem importante: «Este é o meu lembrete para ti: ninguém vai construir os teus sonhos por ti. Ou arregaças as mangas… ou ficas a ver a vida passar. Qual é o sonho que tu ainda tens guardado e que está à espera de começar?».