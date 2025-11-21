Quem é este bebé? Dica: já venceu um reality show e é um dos nomes que fica na história

Ao Minuto

23:00
O 'Sim' mais esperado! Fábio e Liliana oficializam relação com pedido de namoro romântico - Big Brother

O 'Sim' mais esperado! Fábio e Liliana oficializam relação com pedido de namoro romântico

22:35
Liliana chocada com pedido de namoro em direto: «Não esperava» - Big Brother
06:59

Liliana chocada com pedido de namoro em direto: «Não esperava»

22:24
Voz reage ao pedido de namoro de Fábio a Liliana. E deixa palavras únicas - Big Brother
01:21

Voz reage ao pedido de namoro de Fábio a Liliana. E deixa palavras únicas

22:22
Fábio pediu Liliana em namoro e há reações inéditas entre os concorrentes - Big Brother
02:54

Fábio pediu Liliana em namoro e há reações inéditas entre os concorrentes

22:22
Meses depois, o anel é outro. Liliana foi pedida em namoro por Fábio com esta jóia - Big Brother
02:54

Meses depois, o anel é outro. Liliana foi pedida em namoro por Fábio com esta jóia

22:16
Última hora: Fábio pede Liliana em namoro. Será que o pedido foi aceite? - Big Brother
01:05

Última hora: Fábio pede Liliana em namoro. Será que o pedido foi aceite?

22:14
Esta foi a carta de amor que Fábio escreveu a Liliana antes de a pedir em namoro - Big Brother
02:18

Esta foi a carta de amor que Fábio escreveu a Liliana antes de a pedir em namoro

22:07
Marisa Susana é acusada de estar 'apagada' e dá resposta à letra - Big Brother
05:37

Marisa Susana é acusada de estar 'apagada' e dá resposta à letra

20:02
Gesto de Pedro deixa Marisa radiante - Big Brother
05:22

Gesto de Pedro deixa Marisa radiante

19:53
«Era impossível»: Concorrentes reagem à tentativa falhada de Leandro de descobrir o segredo do Casal - Big Brother
04:02

«Era impossível»: Concorrentes reagem à tentativa falhada de Leandro de descobrir o segredo do Casal

19:42
«Sentiste-te desamparada»: Liliana expõe mudança radical de Bruna após saída da Ficha Tripla - Big Brother
03:25

«Sentiste-te desamparada»: Liliana expõe mudança radical de Bruna após saída da Ficha Tripla

19:37
Marisa sai em defesa de Dylan: «Faz o que faz e causa alvoroço aqui na casa» - Big Brother
05:37

Marisa sai em defesa de Dylan: «Faz o que faz e causa alvoroço aqui na casa»

19:26
Liliana arranja alternativa para lavar a louça e a reação de Pedro é hilariante - Big Brother
02:50

Liliana arranja alternativa para lavar a louça e a reação de Pedro é hilariante

19:15
Bombástico! Nuno Eiró anuncia novidade que vai mexer com a Casa - Big Brother
01:21

Bombástico! Nuno Eiró anuncia novidade que vai mexer com a Casa

19:09
Nova pista surge na casa e deixa os concorrentes em alvoroço - Big Brother
02:10

Nova pista surge na casa e deixa os concorrentes em alvoroço

19:04
«Se for uma Liliana, a casa vai a baixo»: Ana teme possível liderança da concorrente - Big Brother
03:59

«Se for uma Liliana, a casa vai a baixo»: Ana teme possível liderança da concorrente

18:45
Caos na casa! Liliana e Ana envolvem-se em forte discussão: «És uma ingrata» - Big Brother
06:16

Caos na casa! Liliana e Ana envolvem-se em forte discussão: «És uma ingrata»

18:33
Bruna desafiada a roubar roupa dos colegas: E esta foi a reação dos concorrentes - Big Brother
03:27

Bruna desafiada a roubar roupa dos colegas: E esta foi a reação dos concorrentes

18:23
Ana Cristina revela o que não passou na televisão sobre Marisa e Pedro: «A maior parte delas, vocês não assistiram» - Big Brother
02:55

Ana Cristina revela o que não passou na televisão sobre Marisa e Pedro: «A maior parte delas, vocês não assistiram»

18:18
Tenso. Pedro arrasa Marisa Susana: «Está-se a perder no jogo» - Big Brother
02:18

Tenso. Pedro arrasa Marisa Susana: «Está-se a perder no jogo»

17:44
Só visto! Pedro protagoniza momento hilariante na corrida à despensa - Big Brother
10:17

Só visto! Pedro protagoniza momento hilariante na corrida à despensa

17:20
Marisa partilha a memória mais dolorosa da sua vida: «O meu aniversário nunca mais foi o mesmo» - Big Brother

Marisa partilha a memória mais dolorosa da sua vida: «O meu aniversário nunca mais foi o mesmo»

16:48
Ciúmes? Marisa Susana atira para Pedro: «Estás mais com a Marisa do que comigo» - Big Brother
05:46

Ciúmes? Marisa Susana atira para Pedro: «Estás mais com a Marisa do que comigo»

16:40
«Tens potencial para ganhar isto» Marisa encoraja Pedro Jorge - Big Brother
04:01

«Tens potencial para ganhar isto» Marisa encoraja Pedro Jorge

16:19
Marisa Susana questiona Pedro se está com ciúmes dela... À frente da mulher do concorrente - Big Brother
01:17

Marisa Susana questiona Pedro se está com ciúmes dela... À frente da mulher do concorrente

Quem é este bebé? Dica: já venceu um reality show e é um dos nomes que fica na história

  • Secret Story
  • Ontem às 19:07
Quem é este bebé? Dica: já venceu um reality show e é um dos nomes que fica na história - Big Brother

Descubra aqui quem é.

Este bebé é...

Diogo Alexandre! O vencedor do Secret Story 8, que terminou no dia 31 de dezembro de 2024.

Foto: instagram

Recentemente...

Diogo Alexandre cumpriu um sonho adiado há algum tempo e mostrou o antes e depois da remodelação de uma divisão interior: «Quantas vezes já paraste um sonho porque parecia difícil demais? A verdade é que nada nasce pronto. Às vezes é preciso meter as mãos à obra, sujar, errar, refazer e continuar», começou por referir numa publicação no Instagram.

O vencedor da oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos, acrescentou: «Não é sobre ter tudo perfeito. É sobre ter a coragem de começar 💪». 

 

«Se hoje estás a adiar algo por medo de falhar, lembra-te disto: O erro faz parte do processo. A sujidade sai com água, mas a frustração de nunca tentar fica para sempre», sublinhou Diogo Alexandre. 

O jovem rematou com uma mensagem importante: «Este é o meu lembrete para ti: ninguém vai construir os teus sonhos por ti. Ou arregaças as mangas… ou ficas a ver a vida passar. Qual é o sonho que tu ainda tens guardado e que está à espera de começar?». 

