Não imagina o que aconteceu! Diogo Alexandre revela incidente com a polícia: «Fiquei com medo e fugimos (...)»

«Policia ao barulho»: Diogo Alexandre revelou, em entrevista no programa «Em Familia», que foi levado à esquadra após ser confundido com um assaltante.

Diogo Alexandre, vencedor da oitava edição do Secret Story, foi um dos convidados especiais na rubrica «A entrevista que ninguém quer dar» do programa Em Família, da TVI. Durante a dinâmica, os participantes, incluindo Leomarte Freire, responderam à tradicional pergunta «Eu nunca...» mas foi Diogo quem revelou uma história surpreendente da sua juventude.

Diogo Alexandre confessa incidente com a polícia «Fui levado para a esquadra»

A revelação de Diogo Alexandre foi surpreendente. Quando perguntado sobre situações inesperadas, o jovem confessou que, na sua adolescência, foi levado à esquadra por um incidente envolvendo um carro abandonado. «Éramos garotos e, por acaso, fui eu que vi um carro abandonado. Sabíamos que toxicodependentes iam lá para dentro e eu tive curiosidade de ir espreitar o carro. O carro estava aberto», começou por contar.

Incidente: confusão e medo com a polícia

O vencedor do Secret Story explicou que o momento acabou por gerar uma confusão: «Como entrámos e éramos vários, os moradores viram, pensaram que estávamos a assaltar o carro e chamaram a polícia», explicou. Segundo Diogo, ele e os amigos foram levados para a esquadra para serem identificados, já que ele não tinha o seu cartão de cidadão: «Tiveram de me identificar e chamaram o meu pai. Fiquei com medo, fugimos, mas entregamo-nos logo», rematou o concorrente de Sintra.

