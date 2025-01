Exclusivo: O que não pode faltar no dia de Diogo Alexandre? Vencedor do Secret Story mostra o seu lado mais íntimo!

O outro lado do Secret Story: Diogo Alexandre revela seu lado mais íntimo e define a tranquilidade e o sorriso como essenciais no seu dia a dia. Veja aqui a entrevista completa!

Diogo Alexandre, o grande vencedor do Secret Story- Casa dos Segredos, foi o protagonista de uma entrevista exclusiva para a TVI, onde conversou sobre aspectos mais pessoais da sua vida. O jovem, que conquistou o público com a sua participação no, Secret Story, mostrou um lado mais introspectivo e revelou detalhes que poucos conheciam sobre ele.

«Tranquilidade» e «sorriso» definem Diogo Alexandre

Quando questionado sobre palavras que o definem, Diogo Alexandre não hesitou e escolheu «tranquilidade», um reflexo da sua personalidade calma e equilibrada. Sobre o que não pode faltar no seu dia, a resposta foi simples: «um sorriso». A importância do otimismo e da positividade na sua vida é clara para o vencedor do Secret Story.

Família e inspiração: O grande papel da mãe e o seu Zeus

A maior inspiração de Diogo Alexandre é, sem surpresas, a sua mãe. «A minha mãe», afirmou com um sorriso genuíno.Questionado sobre o que o faz sentir em paz, Diogo Alexandre foi direto: «O meu Zeus», referindo-se ao seu cão, uma fonte de conforto e tranquilidade na sua rotina.

O Momento marcante: A entrada na Casa dos Segredos

Finalmente, quando a conversa se voltou para o passado e os momentos que ele mais gostaria de reviver, Diogo não teve dúvidas: «A minha entrada na casa dos segredos», disse com nostalgia. Esse momento marcante foi o início de um caminho que o levou à vitória, e continua a ser uma das lembranças mais preciosas da vida vida.

