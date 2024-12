Revelados os motivos do ataque de choro de Diogo Alexandre, que foi ignorado pelos colegas: «Saudades de estar ao lado de alguém que me ame»

No Diário do Secret Story, foram finalmente revelados os motivos que levaram Diogo Alexandre às lágrimas. O concorrente ficou neste estado após ler uma carta da família.

No confessionário, Diogo Alexandre desabafou com a 'Voz' sobre este momento emotivo: «Deu-me ali um momento de saudade de família e de estar ao pé de alguém que me ame»

Durante a conversa, o anfitrião da casa confessou ter-se sentido 'constrangido', dado que durante o momento do choro, no quarto estavam outras pessoas, mas ninguém se aproximou do concorrente fragilizado em jeito de empatia. Diogo reagiu a esse facto, ao afirmar: «Eu próprio não queria que ninguém se aproximasse (...) Eu tapei-me».

«Por mais que eu goste imenso deles e eles gostem de mim (...) Eu precisava era do amor verdadeiro de família», acrescentou Diogo ao afirmar que naquele momento não queria que ninguém estivesse perto.