Dupla inesperada! Diogo Alexandre e tiktoker famoso protagonizam momento viral nas redes sociais: «Olhem quem eu encontrei...»

Diogo Alexandre e Tiktoker famoso arrasam em dança nas redes sociais. Arrasou: O vídeo gerou uma onda de comentários entusiásticos dos seguidores, que ficaram surpreendidos com a performance! Veja tudo aqui

Diogo Alexandre, vencedor da oitava edição do Secret Story – Desafio Final, surpreendeu os seus seguidores ao partilhar um vídeo de dança ao lado do Tiktoker famoso Alex Santos. O ex-concorrente e o influencer mostraram os seus talentos de dança nas redes sociais, e deixaram tudo e todos surpreendidos: «Olhem quem eu encontrei, essa está boa» escreveu Diogo Alexandre!

O vídeo rapidamente se tornou viral, e acumulou centenas de comentários de fãs que se mostraram encantados com a química entre Diogo Alexandre e Alex. Muitos seguidores elogiaram as suas habilidades e a energia contagiante da dança, que cativou o público.

Diogo Alexandre, que recentemente tem estado em destaque nas redes sociais, tem utilizado as plataformas para partilhar momentos descontraídos com amigos e colegas. A colaboração com Alex Santos, um nome de peso no TikTok, fez com que o vídeo alcançasse uma grande visibilidade, e mostrou o lado mais descontraído e divertido do ex-concorrente.

Os seguidores não tardaram em expressar a sua aprovação, e deixaram muitas mensagens de apoio e entusiasmo nos comentários!

