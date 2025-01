Diogo Alexandre feliz ao lado de cara conhecida da TVI: «Grato pela simpatia»

Diogo Alexandre mostrou-se muito feliz ao lado de Cinha Jardim no Extra do Secret Story - Desafio Final.

O vencedor do Secret Story 8 disse estar «grato pela simpatia» de Cinha.

Diogo Alexandre foi o grande vencedor da oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos. Desde que saiu da casa mais vigiada do País, o ex-concorrente não tem parado, tendo marcado presença no «Extra» do Secret Story - Desafio Final.

Foi nesta mesma ocasião que privou com uma cara muito conhecida da TVI, Cinha Jardim, com quem tirou uma fotografia, mostrando-se muito feliz por estar ao seu lado.

«Ainda sobre ontem. Foi um gosto ter sido comentador ao seu lado. Grato pela simpatia», escreveu Diogo Alexandre na legenda da fotografia onde se mostra com Cinha Jardim e que foi partilhada nas stories da sua página de Instagram.

Veja a partilha em baixo: