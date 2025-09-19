Mistério no Dois às 10: Ex-concorrente do Secret Story falha presença e deixa Cláudio Ramos preocupado: «Ou aconteceu uma tragédia…»

Esta sexta-feira, 19 de setembro, Cláudio Ramos recebeu no Dois às 10, duas ex-concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos: Renata Reis, da oitava edição, e Joana Pinto, da terceira, para juntas comentarem os momentos mais marcantes do Secret Story - Casa dos Segredos 9, nesta que é a primeira semana do programa. No entanto, a presença de Diogo Alexandre, também ex-concorrente e vencedor da edição em que participou Renata, estava igualmente marcada… mas não aconteceu.

Sem aviso prévio, o comentador falhou a sua presença no programa da manhã da TVI, o que deixou Cláudio Ramos visivelmente surpreendido: «Ou aconteceu uma tragédia ou não sei», reagiu em direto, num tom entre a ironia e a inquietação.

Veja o momento:

Recorde que Renata e Diogo foram colegas na Casa dos Segredos 8, onde protagonizaram vários momentos de tensão. A possível presença de ambos no mesmo painel prometia gerar faísca e algum confronto em estúdio.