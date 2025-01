A pergunta de Diogo Alexandre que deixou Cristina Ferreira sem reação: «Já está há muitos anos nisto (...) dá currículo?»

No programa «Ano Novo, Vida Nova», Diogo Alexandre deu a sua primeira entrevista a Cristina Ferreira após se sagrar o grande vendedor do Secret Story - Casa dos Segredos.

Diogo Alexandre revelou qual o objetivo que quer cumprir com os 100,000 euros que recebeu de prémio, abrir o seu estúdio de música com o rapper Valete.

No entanto, ainda deu tempo para uma pergunta que deixou a Cristina Ferreira e a deixou muito surpreendida. Diogo Alexandre revelou um desejo, até porque prometeu uma dança à apresentadora e quer fazê-lo como deve ser. Diogo questionou Cristina Ferreira se participar num Secret Story dava currículo para entrar no programa Dança com as Estrelas.

Ora espreite a reação e resposta da apresentadora Cristina Ferreira,

Recentemente, Diogo Alexandre apareceu num vídeo de Leomarte a tocar piano e surpreendeu os internautas com os seus dotes musicais. Um momento único que vale muito a pena ver!

Espreite o momento único em que Cristina Ferreira anuncia o grande vencedor da oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos e a reação automática de Diogo Alexandre. Além da reação do vencedor, é importante perceber também a reação dos restantes concorrentes. Se por um lado, uma parte veio abraçar de imediato Diogo Alexandre, a outra parte manteve-se no banco a aplaudir.