A não perder! Diogo Afonso tem namorada? Diogo Alexandre revela: «Eu sei...»

Diogo Alexandre disse saber com quem anda Diogo Afonso neste momento.

A revelação aconteceu no programa «Dois às 10», com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira.

O grande vencedor da oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos, Diogo Alexandre esteve presente no programa «Dois às 10» desta terça-feira, 21 de janeiro e, entre os muitos temas falados, a vida amorosa do também ex-concorrente, Diogo Afonso, foi um deles.

«O Diogo Afonso anda com quem, afinal?», questionaram Cláudio Ramos e Cristina Ferreira. Diogo Alexandre respondeu prontamente: «Isso é com ele. Mas eu sei, mas eu sei» e Cristina não hesitou: «A gente também sabe», disse.

Cláudio Ramos insistiu e falou de Juliana Leão e Daniela Santo, com quem Diogo Afonso criou uma proximidade no jogo: «Anda com uma delas, não é?». Diogo Alexandre fechou-se em copas: «Isso não vou confirmar nem desmentir».

«Anda de certeza absoluta com a primeira, só que depois deu uma volta com a segunda», afirmou Cláudio Ramos. Cristina Ferreira garantiu: «Não é com a Juliana» e Diogo Alexandre atirou: «Ele anda bem sozinho».

A diretora de entretenimento e ficção da TVI não acreditou: «Anda, anda. Tens informadores, mas nós também. Pensas que somos parvos, queres ver?», disse. Cláudio Ramos completou: «Deve andar bem sozinho, deve».