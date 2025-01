O que aconteceu depois do fim da gala? Diogo Alexandre mostra-se bem acompanhado após vitória

Imperdível: As reações dos concorrentes à vitória de Diogo Alexandre no Secret Story

É este o grande vencedor desta edição do Secret Story!

Diogo Alexandre foi o grande vencedor da última edição do Secret Story.

O concorrente mostrou-se na companhia de um colega do programa, após a vitória.

Dia 31 de dezembro será sempre marcado pela passagem do ano, mas não só! Na noite passada ficámos a saber quem foi o grande vencedor da oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos.

Diogo Alexandre, Gonçalo, Renata, Margarida e Leomarte foram os cinco concorrentes que chegaram à grande final do Secret Story disputada esta terça-feira, mas só um levou o cheque dos 100 mil euros para casa.

Diogo Alexandre sagrou-se o grande vencedor desta edição do Secret Story, arrecadando o tão desejado prémio de 100 mil euros. Depois de terminar a gala e da vitória efusiva, Diogo mostrou-se bem acompanhado, pelo colega e ex-concorrente, Diogo Afonso.

«Primeira foto do ano. Tinha de ser com ele, o homem do momento», escreveu Diogo Afonso referindo-se ao colega, Diogo Alexandre, numa onda de apoio que vem desde cedo, uma vez que os dois concorrentes se aproximaram dentro da casa e a amizade permaneceu.

Também Juliana e Liliana, ex-concorrentes da mesma edição, partilharam fotografias com o grande vencedor do Secret Story.

Recorde a classificação dos cinco finalistas:

Leo ficou em 5º lugar, com apenas 2% dos votos para salvar.

Conhecemos também o 4º lugar desta edição! Foi Margarida, com 3%.

O duelo final foi entre Gonçalo e Diogo Alexandre, tendo ganho...

Diogo Alexandre

Na mala, Gonçalo amealhou 2650 euros e Diogo Alexandre 319,50 euros.

Veja o vídeo do momento da vitória e espreite todas as reações: