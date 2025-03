Diogo Alexandre revela segredo que manteve escondido e tem tudo a ver com a sua vitória no Secret Story

Novo Projeto de Diogo Alexandre : Ex-concorrente e vencedor do Secret Story lança novo projeto que está a inspirar tudo e todos!

Colaboração com especialista : Diogo Alexandre junta-se a alguém muito especial que o vai ajudar no seu novo projeto humano.

Segredo revelado: Diogo Alexandre partilha como lidou com os desafios emocionais durante o Secret Story e explica como isso o motivou a criar um projeto para ajudar os outros a evoluírem emocionalmente. Curioso? Veja aqui tudo!

Diogo Alexandre, ex-concorrente e vencedor do Secret Story, deu início a um novo projeto que promete ajudar muitas pessoas a melhorarem sua gestão emocional. O ex-participante, que se tornou um nome conhecido do público, anunciou o lançamento de uma masterclass de inteligência emocional, com a colaboração de Fábio Gerardo, um especialista na área.

Num direto no Instagram, Diogo Alexandre partilhou com os seguidores como surgiu a ideia do projeto: «Tudo começou no primeiro dia em que saí da casa do Secret Story». Durante a conversa, Diogo Alexandre explicou a importância de saber gerir as emoções em vários momentos da vida, no trabalho, em casa entre outros. O ex-concorrente explicou como lidou com os inúmeros conflitos, um ambiente fechado e desafiador.

O projeto visa ajudar as pessoas a lidarem com as suas emoções no dia a dia, oferecendo ferramentas práticas para gerir situações de pressão e conflitos, utilizando a experiência do ex-concorrente na casa do Secret Story como base de experiência.

Veja também sobre Diogo Alexandre:

Todos falam: Diogo Alexandre tem surgido com companhia especial. Fique a par de tudo! - Secret Story - Desafio Final - TVI

Exclusivo! Diogo Alexandre quebra silêncio sobre relação com Juliana Leão: «Sempre fomos próximos e gostámos muito...» - Secret Story - Desafio Final - TVI