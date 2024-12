Em risco! Margarida afirma querer falar com a Voz sobre segredo de Diogo Alexandre: «Sou mórmon e vivo em castidade»

No Secret Story - Casa dos Segredos, só há um segredo por descobrir! Diogo Alexandre é o único concorrente que ainda guarda um segredo a sete chaves. Nos últimos dias têm vindo a surgir novas pistas e, consequentemente, novas teorias! Maycon tentou, mas falhou. Margarida e Gonçalo mostram-se cada vez mais próximos da frase certa.

Esta manhã, dia 19 de dezembro, Margarida e Gonçalo debateram o que poderia ser o segredo de Diogo Alexandre. O casal está cada vez mais próximo, afirmando:

«Se a primeira palavra for essa, eu tenho a certeza de que é isso. Quase 90%», afirma Margarida ao relembrar a pista com as letras que compõem a frase final.

Ainda assim, os dois mostram-se incertos por não saberem o que significa a palavra 'mórmon'. Margarida já afirmou que quer falar com a Voz sobre o assunto.

Têm sido várias as teorias sobre o possível segredo de Diogo, entre elas:

Gonçalo, Margarida e Leo tentam decifrar segredo. «Sou membro do Vaticano», atirou Margarida. Mas as ideias não ficaram por aqui! A concorrente continuou a tentar a sua sorte e começou a pensar que o jogadora poderia ser «acólito».

Por sua vez, no quarto, entre Heitor, Maycon e Renata o tema também era o mesmo: tentar desvendar o segredo de Diogo Alexandre. Renata foi quem se mostrou mais perto, ao afirmar que «o cadeado significa castidade», ao referir-se a uma pista já vista.

Já Heitor deu três ideias, mas todas erradas: «Deixou de ser padre para ter mulher», «viveu no convento ou casa de adoção» e «dado para adoção porque o pai dele era padre».

Na sexta-feira 13 , na parede de espelhos surgiu uma pista: um traje de mórmon.

Apenas Renata e Maycon se apercebem e a primeira comenta que parece um traje de uma profissão. Após alguns segundos a pista desaparece e os dois ficaram a crer que Diogo Alexandre poderá ser «piloto de avião».

Na Cozinha, Maycon conta a Leomarte que surgiu uma pista na parede de espelhos, mas Leomarte não acredita. Maycon atira: «Porque achas que te ia mentir? (...) Vocês todos pintam-me como um mentiroso».

Maycon pede a Renata que espreite pela parede de espelhos e lhe diga se a pista ainda é visível e esta assim o faz. Maycon acaba por confirmar que a pista já não se encontra lá e diz a Leo que o concorrente já não consegue ver. Este, por sua vez, diz a Renata que a colega também lhe está a mentir e a concorrente confirma, confessando que, efetivamente, apareceu uma pista na divisão e que apenas os dois viram. Mesmo assim, Leomarte não acredita.

Na Piscina, Renata comenta com Maycon que não consegue chegar a lado nenhum com a pista. A concorrente descreve o que viu e Maycon refere que parecia o traje de segurança. Renata acaba por perguntar como é que esta pista encaixa no monumento visualizado pelo colega no dia de ontem e este atira que até pode ser um traje de avião. Renata aceita a possibilidade, dado que Diogo nunca conta os países que visita.

Contudo não percebe «onde entra a parte da religião». Renata menciona «isto é muito pouco» e comenta que talvez João chegaria ao segredo se tivesse visto esta pista, dado que o concorrente tem outras pistas relacionadas com o segredo. Renata nega a ideia de que Diogo seja segurança, mas está convicta que seja uma profissão ligada à religião. Já Maycon repete algumas vezes a frase: «Foi segurança de uma religião importante».

Mas esta não foi a única vez que a pista surgiu! O fato de mórmon voltou à casa no mesmo dia.

Agora na sala, todos veem a pista e o Diogo Alexandre assume: «Já fui (...) esta pista é incrível».

Ainda assim, ninguém parece estar perto do segredo e novas ideias surgem, ainda que erradas. Para Leo e Gonçali, as roupas do boneco estão ligadas a «testemunhas de jeová».

«Missionário ou ancião de uma religilão» e «Membro de um culto religioso» são as novas teorias do casal Margarida e Gonçalo.

Diogo Alexandre mostra-se preocupado com esta nova pista revelada para o seu segredo: «Como é que me vou safar desta?»

Maycon já tentou desvendar, mas sem sucesso...

No Especial de dia 18 de dezembro o inesperado aconteceu: O telefone da casa tocou, Maycon foi o mais rápido a chegar a atender a chamada e, como recompensa, recebeu um Buzz Grátis!

Maycon aproveitou assim a oportunidade para tentar desvendar o último segredo da casa: o de Diogo Alexandre!

O segredo de Diogo, «Sou mórmon e fiz um voto de castidade», é dos mais inesperados desta edição.

Antes de entrar na casa mais vigiada do país, Diogo Alexandre decidiu deixar gravada uma explicação mais detalhada sobre aquilo em que realmente consiste o seu segredo, que considera «estranho para os dias de hoje».

Durante a revelação na gala, Diogo Alexandre começou por explicar: «É a igreja de jesus cristo dos santos dos últimos dias, eu conheci esta igreja há cerca de um ano e fui tendo várias reuniões com pessoas que são destacadas de fazer e espalhar o evangelho».

«Fiz a catequese, cheguei a ser acólito e, entretanto, por alguns motivos não tão positivos, acabei por me afastar da igreja em si e fiquei muitos anos sem nada, onde me agarrar. Cheguei a uma altura da minha vida que me sentia perdido, vazio, sem essência nenhuma dentro de mim. Foi numa fase em que passei uma depressão major e acabei por me despedir do lugar onde estava. Continuava a sentir um grande vazio, pode ter sido por diversos motivos, por um casamento falhado…pode ter mexido com estas questões todas», continuou.

«A parte da castidade é por cada pessoa que nós temos um contacto, seja de amizade, seja o que for, trocamos energia. A nível sexual também trocamos uma energia muito forte uns com os outros, a parte da ligação energética é algo muito importante e relativizamos o nosso corpo. Da forma como entregamos o corpo a qualquer pessoa, estamos a desrespeitar o nosso corpo», revelou.

Cristina Ferreira questionou: «Só o poderá voltar a fazer quando voltar a casar?». «Verdade», disse Diogo.

«O que é que se ganha com a castidade?». Diogo Alexandre explicou: «A pessoa acaba por ficar mais focada em ligações verdadeiras e reais».

Sabia que o segredo de Diogo Alexandre está entre os temas mais pesquisados do Google em 2024?

Foram partilhados os temas mais pesquisados no Google em 2024, numa reportagem do TVI Jornal. Entre eles está o segredo de Diogo Alexandre. Este ano, a definição daquilo que é ser 'mórmon' tornou-se uma mais maiores procuras feitas pelos portugueses no motor de busca.

Para além disto, «Big Brother» e «Secret Story» também estão na lista dos temas mais pesquisados em Portugal.

Muitas foram as pistas que foram surgindo na casa, relativamente ao segredo de Diogo Alexandre. Da última vez que apareceu uma nova pista para todos verem, Diogo ficou preocupado: «Assim é difícil aguentar-me» Veja tudo aqui.