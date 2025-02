Diogo Alexandre condena atitude de Inês Morais no Secret Story Desafio Final: « A Inês não tem necessidade de fazer (...)»

Diogo Alexandre solta crítica pesada: Comentador de Desafio Final aponta atitude polémica de Inês Morais, mas sugere algo inesperado no comportamento de Vânia Sá.

A tensão voltou a aumentar na casa do Secret Story – Desafio Final e, desta vez, o foco foi uma troca acesa de palavras entre Inês Morais e Vânia Sá.

Durante uma das mais recentes discussões, Inês voltou a provocar Vânia com assuntos do exterior, levando a uma forte troca de acusações que se prolongou por vários minutos. A situação foi exibida no Última Hora deste sábado e gerou vários comentários por parte dos comentadores.

Diogo Alexandre, presente na análise da situação, não poupou críticas ao comportamento de Inês Morais, afirmando que «é desnecessário».

O comentador defendeu que Vânia Sá já tinha deixado claro que o tema era de conhecimento público e que, portanto, não havia razão para insistir neste ponto: «A própria Vânia lhe disse que era de conhecimento público, portanto não havia necessidade de estar aí a puxar», declarou Diogo.

Vânia responde à altura, mas a discussão escapa-se com palavrões

Apesar de a situação se ter escalado, Diogo Alexandre elogiou a maneira como Vânia respondeu, considerando-a «inteligente» na sua argumentação: «A Vânia conseguiu responder de forma minimamente boa, tirando o último palavrão que ela disse», afirmou.

No entanto, o comentador sublinhou que, apesar de a situação ter sido bem controlada por Vânia, Inês ficou sem argumentos para sustentar o ataque.

Em relação a este tipo de comportamento, Diana Lopes também se pronunciou, criticando o estilo de jogo de Inês Morais: «Eu acho que a Inês não tem qualquer necessidade de entrar por este tipo de jogo, até porque é um jogo que ela diz que não se identifica, que é um jogo sujo, um jogo baixo», disse.

