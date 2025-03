Diogo Alexandre surge com famosa atriz portuguesa. Veja a foto que está a dar que falar

Imperdível! Como é Diogo Alexandre fora do Secret Story? Veja as fotografias do concorrente

Diogo Alexandre surgiu ao lado de uma conhecida atriz e a fotografia está a dar que falar.

Trata-se de Joana Alvarenga, que entrou na série da TVI «Morangos com Açúcar».

Diogo Alexandre surpreendeu os seguidores ao surgir ao lado de uma conhecida atriz portuguesa num evento de Carnaval em Lisboa.

Na sua página de Instagram, a atriz Joana Alvarenga que entrou na série da TVI «Morangos com Açúcar», partilhou diversas fotografias do evento, uma das quais ao lado do vencedor da oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos.

«Não podia faltar ao carnaval mais exclusivo de Lisboa junto de amigos e a convite do Soul Garden Lisbon e do meu querido Óscar Gouveia que organiza as melhores festas do País», escreveu a atriz na legenda da publicação.

Diogo Alexandre comentou a mesma, mostrando-se feliz com o encontro: «Os sorrisos dizem tudo sobre a festa e convívio», escreveu o ex-concorrente na caixa de comentários da partilha de Joana Alvarenga. Já nos stories, Diogo partilhou a mesma publicação e deixou uma pergunta aos seguidores: «Como foi o vosso Carnaval?».

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens de Diogo Alexandre após sair do Secret Story - Casa dos Segredos.