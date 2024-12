Irritado, João Ricardo despeja água para cima de Diogo Alexandre: «É zero!»

A ferver: João Ricardo molha Diogo Alexandre durante uma dinâmica e classifica o rival de ser um «zero»

A casa do Secret Story voltou a ser palco de uma manhã tensa, desta vez com um confronto entre João Ricardo e Diogo Alexandre. Durante uma conversa na cozinha no decorrer de uma dinâmica, João Ricardo decidiu despejar água em cima de Diogo Alexandre, molhando-o várias vezes. Esta atitude provocou uma reação controlada por parte de Diogo Alexandre porém o ambiente ficou tenso. «Dar dicas a pessoas pequeninas dá suor».

O clima de desconforto intensificou-se quando, após o incidente, Diogo Alexandre disse a João Ricardo: «Quase te deu um passaporte para o olho da rua». As palavras de Diogo não passaram despercebidas. Mais tarde, João Ricardo mostrou-se visivelmente irritado, classificando o rival de «zero». «Ele sozinho não consegue fazer nada».

Após o incidente, ambos os concorrentes tiveram uma breve conversa na cozinha, onde João Ricardo voltou a dirigir críticas a Diogo Alexandre: «Já chega de vitimismo e sonsice!».

Gonçalo, Marcelo e Rita condenaram a atitude de João Ricardo. Marcelo, comentou: «Se estivesse no lugar do Diogo armava logo barraca!» demonstrando, assim, que, na sua opinião, a situação merecia uma reação mais intensa e marcante por parte de Diogo Alexandre.