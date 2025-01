Joana Diniz está a influenciar o jogo de João Ricardo? Diogo Alexandre acredita que sim: «Ele está-se a controlar muito»

Diogo Alexandre, vencedor do Secret Story - Casa dos Segredos 8, esteve presente no Última Hora, com Mafalda Castro, e no Diário, com Maria Botelho Moniz, para comentar tudo o que tem acontecido no Secret Story - Desafio Final.

João Ricardo, o seu grande antagonista, foi um dos temas de conversa. Diogo teve oportunidade de comentar o seu jogo, que muito tem dado que falar, por causa da aproximação a Joana Diniz.

«A Joana está a ter um papel fundamental a acalmá-lo» disse o vencedor, explicando sentir o ex-colega muito mais calmo do que na sua edição do programa e que esta mudança de postura deve-se muito à influência que Joana Diniz tem em si: «Ele está-se a controlar muito».

Segundo Diogo Alexandre, se a ex-concorrente da Casa dos Segredos 4 e do Big Brother Duplo Impacto não estivesse no jogo, João Ricardo teria uma postura completamente diferente, talvez mais semelhante à que teve na oitava edição do reality show.

Veja tudo o que o vencedor disse: