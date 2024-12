João Ricardo assume não querer contacto com Diogo Alexandre fora da casa: «Não quero perto de mim. É desagradável»

João Ricardo foi o primeiro concorrente expulso da noite da passada gala do Secret Story e acabou em lágrimas, incapaz de conter a emoção na despedida. Hoje, o ex-concorrente marcou presença no «Dois às 10», para conversar com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, e não deixou nada por dizer sobre o jogo e a relação com o antagonista Diogo Alexandre.

O objetivo era ganhar, mas acabou por ser expulso antes de conseguir ser finalista. Incrédulo com a saída, o ex-concorrente continua a afirmar que não consegue perceber os motivos que conduziram a esta expulsão.

«Eu entro nas coisas para ganhar»

«Porque é que o Diogo vos irrita?», questionou a apresentadora.

Sobre Diogo Alexandre, João Ricardo reforçou que o considera “inconveniente”, mas que o vê na final e será o possível vencedor: «Tem falta de noção e falta de sensibilidade (…). O Diogo é uma pessoa inteligente, aliás, eu quero dar os parabéns ao Diogo Alexandre porque vai conseguir ganhar este programa».

«O Diogo Alexandre consegue surfar a onda, ser inteligente e perceber o que é que lá em casa vende (...) tem um controlo emocional gigante. Acho que pode ser e vai ser o vencedor deste programa. Contudo, é uma pessoa com quem não me identifico e que não quero perto de mim. É desagradável», referiu João Ricardo ao garantir que não quer ter qualquer contacto com o colega fora da casa. João não quis falar mais sobre Diogo.

Relativamente ao jogo que fez, o ex-concorrente afirma que não mudava nada: «Agora que vejo isto tudo. Não tiro uma vírgula nem um ponto». Para João, Renata humilhava Maycon e Diogo Alexandre era a vítima da casa.

João Ricardo e Leomarte Freire sempre se mostraram como antagonistas dentro da casa. O convidado do programa das manhãs da TVI afirmou que esta ligação com o concorrente angolano não era estratégia e que apenas começou a ver a relação como 'jogo' mais para o fim.

Recorde o momento da expulsão

A poucos dias da grande final. João Ricardo ficou em lágrimas e sem palavras após o momento da expulsão.

A saída de João foi marcada pela sua grande emoção. Quando Cristina Ferreira anunciou o seu nome como o expulso, o concorrente não conseguiu conter as lágrimas e pediu para não se pronunciar no momento: «Não consigo falar, podemos falar aí no estúdio?», perguntou a chorar. João Ricardo saiu da casa do Secret Story apressadamente, quase sem se despedir dos colegas.

Os restantes concorrentes ficaram visivelmente abalados, e demonstraram apoio ao colega: «Estamos contigo lá fora», disseram, enquanto João Ricardo chorava, ainda tomado pela emoção do momento.