Quem desperta o pior dos concorrentes? Diogo Alexandre e João Ricardo são os eleitos, mas não são os únicos

Renata surpreende com escolha da pessoa que retira o pior dela na Casa: «Já me pôs nas piores situações»

No Secret Story - Casa dos Segredos, a manhã foi marcada por uma dinâmica intensa: "Quem Desperta o Pior de Mim?". Cada concorrente teve de apontar alguém que, de alguma forma, fosse capaz de despertar o seu lado mais negativo.

Heitor foi o primeiro a tomar a palavra e escolheu Diogo Alexandre como a pessoa que, em determinados momentos, lhe provocou as maiores reações dentro da casa.

De seguida, João Ricardo também apontou Diogo Alexandre como o seu maior antagonista. João relembrou que o pior momento que viveu na casa esteve diretamente ligado a Diogo Alexandre. Apesar das tensões e de uma relação marcada por altos e baixos, João Ricardo não hesitou em partilhar a sua opinião, referindo que considera Diogo Alexandre "uma criança".

Maycon começou por destacar Renata como a pessoa que mais mexe com ele dentro da casa, mas de forma positiva. No entanto, no lado negativo, não hesitou em apontar Diogo Alexandre, explicando que foi este quem o levou "mais longe" nos momentos de maior tensão.

Renata, por sua vez, surpreendeu ao escolher Maycon de imediato. A concorrente justificou a escolha afirmando que Maycon está diretamente ligado ao seu lado emocional, tanto pelo positivo como pelo negativo. A concorrente assumiu que Maycon foi a pessoa que já a pôs nas situações mais complicadas, mas também foi com ele que viveu os seus momentos mais felizes.

Gonçalo começou por partilhar que, inicialmente, teve algumas picardias com Renata, mas que, ao longo do jogo, foi João Ricardo quem mais conseguiu retirar o pior de si. Apesar disso, Gonçalo aproveitou para agradecer ao concorrente, reconhecendo que os desafios impostos pela relação entre ambos o têm ajudado a crescer e a evoluir como pessoa.

De seguida, foi a vez de Margarida, que referiu Gonçalo como a pessoa que consegue tirar sempre o melhor dela. Contudo, durante a dinâmica, admitiu que a pessoa capaz de lhe despertar o seu lado mais negativo seria João Ricardo. Margarida justificou a escolha explicando que, por ser João Ricardo a tirar o pior de Gonçalo, isso acaba por a afetar emocionalmente.

Juliana, por sua vez, começou por confessar que esteve indecisa entre duas pessoas: João Ricardo e Renata. No entanto, acabou por escolher João Ricardo como a pessoa que desperta o seu lado mais emocional e reativo. Face à escolha, João Ricardo optou por não fazer qualquer comentário.

Por último, Rita apontou Marcelo como o concorrente que mais consegue tirar o pior de si. No entanto, esclareceu que isso não acontece por alguma atitude de Marcelo, mas sim pela intensidade das suas próprias emoções. Rita admitiu estar apaixonada por Marcelo e reconheceu que o coração é a sua maior fragilidade.

A escolha de Marcelo debruçou-se sobre Diogo Alexandre, como a pessoa que mais o desestabiliza referindo que «não é uma situação bonita». Marcelo acrescentou ainda que Diogo é a pessoa que mais mexe com o seu sistema nervoso. Diogo Alexandre disse que compreendia o facto de Marcelo se sentir assim.

Diogo Alexandre esteve bastante indeciso até ao fim, mas acabou por decidir-se pela Renata assumindo que esta tem a capacidade de lhe tirar horas de sono.

As escolhas recaíram maioritariamente para os antagonistas da casa, Diogo Alexandre e João Ricardo.

Continue a acompanhar todas as emoções do Secret Story - Casa dos Segredos.