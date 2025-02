Exclusivo! Diogo Alexandre quebra silêncio sobre relação com Juliana Leão: «Sempre fomos próximos e gostámos muito...»

Em Exclusivo ao Digital da TVI, Diogo Alexandre fez algumas revelações, sendo que uma delas está relacionada com Juliana Leão.

O vencedor do Secret Story - Casa dos Segredos 8 esclareceu que o que o une a Juliana é uma grande amizade. O ex-concorrente admitiu que os dois eram muito próximos na Casa e que fora dela mantém a sua amizade. E dado que uma coisa que os unia era a dança, decidiram fazer um vídeo com um passo de dança muito conhecido junto às pirâmides do Egito.

Veja as declarações de Diogo Alexandre,

Em relação ao vídeo partilhado no Instagram de Juliana e Diogo Alexandre, o concorrente esclareceu que naquele momento era um vídeo muito giro para fazerem porque ambos gostavam muito de dançar juntos.

Recorde-se que Diogo Alexandre, Leomarte Freire, Juliana Leão, Gonçalo Coelho, Margarida Carvalheiros, estiveram juntos numa viagem inesquecível. E tudo começou porque Leo celebrou o seu aniversário na quinta, dia 6 de fevereiro e reuniu-os para essa celebração.

Diogo Alexandre e Juliana Leão fizeram uma publicação nas suas redes sociais, em colaboração, no Egito. E há um detalhe único nessa partilha, porque Diogo Alexandre pega Juliana ao colo e eleva-a.