Todos falam: Diogo Alexandre tem surgido com companhia especial. Fique a par de tudo!

Diogo Alexandre tem aparecido com uma companhia especial que está a dar que falar.

O vencedor do Secret Story 8 tem estado bastante próximo de Juliana Leão.

Diogo Alexandre tem estado nas bocas do mundo ao aparecer algumas vezes em público com uma companhia muito especial, que conheceu na oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos, em que participou e que acabou mesmo por vencer.

O ex-concorrente - que tinha o segredo «Sou mórmon e fiz um voto de castidade» - tem surgido algumas vezes com Juliana Leão, que saiu a meio do programa e carregava o segredo «Fui obrigada a fugir do meu país».

Os dois, em conjunto com outros colegas como Gonçalo Coelho, Margarida Carvalheiros e Leomarte Freire, têm partilhado muitos momentos juntos, inclusive uma viagem ao Cairo, no Egito, onde fizeram um vídeo que lançou suspeitas de que pudessem ter mais do que uma amizade.

De recordar que Juliana Leão encantou-se por Diogo Afonso dentro da casa mais vigiada do País, mas como o concorrente saiu no início, a relação acabou por não funcionar cá fora. Ainda assim, os dois mantêm uma bonita amizade.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja todas as imagens de Diogo Alexandre e Juliana Leão, dentro e fora do Secret Story.