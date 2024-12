Amizade tremida? Leo critica Diogo Alexandre e ele reage: «A mim nunca ninguém me pergunta como é que...»

Leo em bate-boca com Diogo Alexandre: «Tens de chegar à nossa beira e dizer...»

Durante a Gala do Secret Story – Casa dos Segredos, os concorrentes assistiram a um conjunto de imagens de Diogo Alexandre que suscitaram uma reação de Leo. Questionado por Cristina Ferreira sobre se considerava Diogo um “querido inimigo”, Leo rejeitou a ideia, esclarecendo que o via como um aliado. No entanto, admitiu que não deixou de reparar em algumas atitudes menos positivas que Diogo teve em relação a si.

Leo mostrou-se particularmente surpreendido com um comentário de Diogo Alexandre, que afirmou que

o unicórnio – uma referência a Leo – deveria ter sido mais "pica-miolos"

Para Leo, a conclusão foi clara: o verdadeiro "pica-miolos" não era João Ricardo, mas sim Diogo Alexandre.

Quando chegou a vez de Diogo Alexandre se pronunciar, o concorrente apontou que todos os colegas parecem estar atentos aos seus comportamentos e emoções, mas que nunca ninguém se preocupou em perguntar como é que ele próprio se sentia. Cristina Ferreira aproveitou o momento para questioná-lo diretamente: "E como é que se sente, Diogo?".

Antes que Diogo pudesse responder, Leo interveio e ofereceu um conselho. Disse de forma direta:

"Tens de chegar à nossa beira e dizer",

reforçando a importância de que Diogo tome a iniciativa e, sempre que algo o incomode, fale diretamente com os colegas para resolver os mal-entendidos.