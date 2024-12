Montanha-russa de emoções! Concorrentes em lágrimas com mensagens de amor da Família e Amigos

As palavras do pai de Diogo Alexandre que o deixaram muito emocionado: «Estou muito orgulhoso»

No Extra Especial de Natal do Secret Story - Casa dos Segredos, os concorrentes foram surpreendidos com mensagens de amor e força dos seus familiares e amigos.

A Voz juntou todos na sala para lhes dar os presentes mais especiais, os da família. Por ordem alfabética todos receberam um miminho que os levou às lágrimas e a sorrisos rasgados, tudo ao mesmo tempo.

Diogo Alexandre foi o primeiro a receber uma grande surpresa por parte dos pais e amigos. O concorrente ficou surpreendido por ver o pai que lhe disse que tinha muito orgulho nele e alguns amigos próximos. Uma das grandes surpresas no vídeo de Diogo Alexandre foi o cão Zeus, de quem o concorrente está sempre a falar e de quem tem muitas saudades.

Gonçalo foi o segundo a ouvir a sua família. Assim que viu a sua mãe e irmão mais novo, as lágrimas começaram a cair sem parar. Os amigos também compareceram no vídeo e protagonizaram um momento hilariante que deixou Gonçalo a rir muito. Margarida também se mostrou muito emocionada porque recebeu uma mensagem especial da família do concorrente.

A mãe de Gonçalo relembrou-o que ele lhe fez uma promessa antes de entrar no Secret Story e que era para cumprir. Descubra tudo no vídeo

O terceiro elemento do Secret Story a receber uma mensagem foi Leomarte. Os melhores amigos do concorrente juntaram-se todos em casa dele para lhe deixar mensagens de força e amor. No entanto, houve mais alguém que apareceu no vídeo, a família de Angola. Leo mostrou-se surpreendido, mas feliz ao ver a família.

João Ricardo recebeu um mimo especial dos melhores amigos. Um retrato único de que amigos também são família, todos se reuniram para lhe deixar recados de força, união e que estão todos muito orgulhosos dele e de todo o percurso no Secret Story até agora. Ainda que não tenha ficado lavado em lágrimas, João Ricardo mostrou-se emocionado.

Margarida rapidamente se emocionou quando viu a sua família aparecer no vídeo para ela. A irmã da concorrente é muito especial para ela e a mensagem que lhe deixou pôs Margarida de lágrimas nos olhos. No momento de abrir a sua prenda, Margarida recebeu um desenho muito fofo das primas que adora, que também a deixou com a emoção à flor da pele.

Maycon foi a seguir! O concorrente é um menino da mamã como já referiu e não se conteve quando voltou a ver a mãe no vídeo especial. No entanto, os sobrinhos do melhor amigo foi quem mais o emocionou porque lhe deixaram mensagens de muito amor e muita saudade. Os amigos de Maycon também quiseram deixar uma mensagem importante, para ele aproveitar ao máximo, sem zangas com ninguém.

Renata foi a última a receber uma mensagem da família. Ficou entusiasmada quando viu a mãe, mas rapidamente as lágrimas vieram aos olhos quando viu os avós e o irmão. A concorrente referiu que todas as pessoas que apareceram no vídeo foram aquelas que a obrigaram a «tirar o sonho da gaveta» e a lutar pelos seus objetivos.

A Voz também quis deixar uma mensagem especial aos concorrentes e aos seus familiares, assim como a toda a equipa do Secret Story que esteve ao serviço.

Deixou ainda uma mensagem emocionante em noite de Natal e Margarida e Renata não contêm as lágrimas com as palavras do soberano.