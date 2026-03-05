Diogo Alexandre deixa Internet ao rubro ao surgir em tronco nu: «Desde quando é que tem esse tanquinho?»

Lembra-se de Leomarte Freire? Estas são as melhores fotos do ex-concorrente do Secret Story 8

Leomarte Freire está de férias em Cabo Verde com Diogo Alexandre. Nas redes sociais, o concorrente do Secret Story 8 tem partilhado vários registos fotográficos naquele destino paradisíaco, mas foi uma imagem em que o vencedor do mesmo formato da TVI surge em tronco nu que mais chamou à atenção.

Na fotografia em questão, partilhada no Instagram, Diogo Alexandre surge com um corpo escultural de fazer inveja a qualquer um. Na caixa de comentários da publicação, um internauta comentou: «Desde quando é que o Diogo tem esse tanquinho, gente?». Leomarte não hesitou em responder: «Ele sempre teve!».

Pode ver aqui a imagem que está a dar que falar: