Diogo Alexandre surpreende Leomarte com presente inesperado e caro. O preço ultrapassa os 500 euros

Diogo Alexandre e Leomarte, ex-concorrentes do Secret Story 8, estiveram à conversa com Mónica Jardim e Idevor Mendonça no Em Família. Na manhã de sábado, dia 1 de março, Leomarte revelou o presente inesperado e generoso que o amigo e colega de reality show lhe ofereceu.

Tudo começou com uma promessa não cumprida. Leomarte explicou que Diogo Alexandre tinha prometido acompanhá-lo ao Brasil no seu aniversário, mas acabou por não ir. No entanto, o jovem fez questão de compensar o amigo à sua chegada:

«Ele disse que ia ao Brasil comigo nos meus anos. Depois desistiu de ir e eu fui com outros amigos. E agora cheguei e encontrei um presente na mesa porque ele é um homem de palavra. Vamos para Cabo Verde na segunda-feira.»

No final da conversa, Leomarte revelou ainda o valor da prenda, que ultrapassou os 500 euros: «Ele comprou-me um bilhete que custou 500 e tal euros.», contou o ex-concorrente

O gesto não passou despercebido e demonstra a forte amizade construída entre os dois dentro e fora da casa mais vigiada do País.