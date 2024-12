Entrevista exclusiva com a mãe de Diogo Alexandre: «Ele tem sofrido lá dentro. Tenho chorado bastante»

Imperdível! Como é Diogo Alexandre fora do Secret Story? Veja as fotografias do concorrente

Alice falou da prestação do filho e afirmou chorar ao assistir e sentir que Diogo Alexandre tem sofrido no programa. No Secret Story - Casa dos Segredos, a repórter Daniela Magalhães conversou com os familiares e amigos dos concorrentes após terem oportunidade de entrar na casa e reencontrarem os concorrentes.

«Tem sido muito muito forte, ele tem sofrido um pouquinho ali dentro. E a mãe cá fora sim, sempre, tenho chorado bastante», afirmou a progenitora do concorrente.

Sobre a postura do concorrente, Alice garantiu ainda: «Ele está a ser muito genuíno, o Diogo é aquilo mesmo, é exatamente aquilo que ele mostra ser».

Relembre aqui o momento do reencontro entre mãe e filho...

Durante a gala do último domingo, Alice ficou muito emocionada quando viu o filho Diogo e abraçou-o com muita força dizendo que o adora muito. Nesse momento, Diogo Alexandre emociona-se e chora nos braços da mãe.

Diogo Alexandre garantiu à mãe,

«Tudo o que eu faço é para te orgulhar»

A felicidade dos dois era notória! Alice deu muita força a Diogo Alexandre garantindo-lhe que estava tudo bem cá fora e que o cão Zeus também estava bem!

A Voz brincou com Alice, dizendo que a única coisa que Diogo Alexandre pedia eram fotos do cão.

Um momento que nos deixou a todos emocionados!