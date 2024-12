Mãe revela fase difícil de Diogo Alexandre: «Sofreu muito mesmo»

Mãe de Diogo Alexandre revê as polémicas do filho e reage: «Ela não faz o género dele»

Alice Mota, mãe de Diogo Alexandre, esteve esta manhã no programa Dois às 10, onde falou um pouco do filho. Alice garantiu que o filho é mesmo assim, dentro e fora do programa: «É exatamente aquilo», frisou, garantindo que já em pequeno não reagia perante as adversidades. «Não está a jogar lá dentro. O Diogo é aquilo (…) Ele não guarda rancor nem ódio de ninguém».

A mãe do concorrente explicou ainda que Diogo Alexandre sofreu muito com o divórcio. «Depois do divórcio ele fechou-se muito, foi muito complicado, ele gostava muito da mulher e teve de acabar. Ele sofreu muito, mesmo», explicou.

Além disso, Alice explicou sobre o filho: «O meu Diogo odeia a mentira. Uma das coisas que ele sempre me disse: ‘Mãe nunca me mintas, que eu não tolero a mentira’».

Alice foi ainda questionada sobre a missão que Diogo teve, em que teve de fingir estar interessado em Renata. A mãe do concorrente não coloca sequer a hipótese de existir um fundo de verdade. «Ela não faz o género dele», declarou.