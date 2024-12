Diogo Alexandre magoado com atitude de Marcelo? «Vim para o Love on Top em vez do Secret Story»

No Secret Story - Casa dos Segredos, todos se divertiam naquela que tinha tudo para ser uma noite animada, mas uma atitude de Marcelo deixou Diogo Alexandre pensativo, levando-o a isolar-se do grupo e a desistir da noite.

Diogo Alexandre convidou Rita para dançar à frente de Marcelo, mas este não gostou, o que levou a namorada a recusar. «Vim para o Love on Top em vez do Secret Story», reagiu Diogo à atitude do colega.

Mais tarde, no confessionário, o ex-farmacêutico mostrou-se magoado e explicou que se afastou do grupo porque sentiu que este não queria a sua presença: «Não se sentem confortáveis comigo».

