«Dimar ou Mardi» Fãs já querem juntar Diogo Alexandre e Márcia Soares após «faíscas» no Extra

O vencedor do Secret Story 8 marcou presença no Extra do Secret Story - Desafio Final. Diogo Alexandre dirigiu-se até aos estúdios da TVI para comentar tudo aquilo que se passa na casa, especialmente desde que entrou o seu antigo antagonista, João Ricardo. Márcia Soares também estava presente e os fãs já querem formar «casalinho».

Numa conta de fãs do vencedor, escreveu-se: «Dimar ou Mardi? Qual é que vocês gostam mais?». Estes nomes são uma junção dos nomes dos ex-concorrentes, Diogo Alexandre e Márcia Soares.

Nos comentários da publicação, há quem veja futuro!

«São os dois lindos solteiros, penso eu em relação a Márcia não sei mas gente vamos com calma», «Adorava ver a Márcia com o Diogo Alexandre, este sim Márcia é um Homem com H grande» e «Qualquer um fica bem!! Mardi, talvez!?», são alguns dos comentários de fãs.

Ora veja: