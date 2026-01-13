Ao Minuto

Foi com este gesto impactante que Diogo Alexandre homenageou Maycon: «A melhor forma de o respeitar...»

Foi com este gesto impactante que Diogo Alexandre homenageou Maycon: «A melhor forma de o respeitar...» - Big Brother

Diogo Alexandre falou sobre a morte de Maycon Douglas e revelou a atitude que tomou para homenagear o ex-concorrente do Secret Story 8, que morreu aos 25 anos.

O funeral de Maycon Douglas decorreu no passado domingo, dia 11 de janeiro, e foram vários os ex-concorrente do Secret Story 8 que marcaram presença no último adeus. No entanto, a ausência do vencedor, Diogo Alexandre, foi notada e há um motivo forte que o levo a tomar a decisão de não aparecer.

No Dois às 10 desta terça-feira, 13 de janeiro, Diogo Alexandre falou sobre o tema e explicou que não foi ao funeral por uma questão de respeito por Maycon.

«Desde que saí do programa nunca mais tive contacto com ele. Respeitei a palavra dele, ele disse que nunca mais queria falar comigo, que não tinha interesse. A verdade é mesmo essa! A minha forma de o homenagear, tanto a ele como à família, foi essa», começou por dizer o vencedor do reality show da TVI.

E prosseguiu: «Claro que passei muitas horas a pensar como é que isto terá acontecido. Vivi com ele, desejava-lhe o melhor. Quando isto aconteceu, as pessoas perguntaram-me por que é que eu não publicava nada... Primeiro, a minha forma de homenagear as pessoas, se o fizer, é em privado. E a melhor forma de o respeitar foi não estar presente.»

Diogo Alexandre reforçou ainda que «nunca mais falou» com Renata Reis, a ex-namorada de Maycon, com quem viveu momentos de alta tensão dentro da casa mais vigiada do País. 

Pode ver aqui o momento:

«Muita gente publicou coisas só para ser notícia»: Leomarte fala sobre a morte de Maycon

Leomarte Freire também esteve presente nesta conversa e não deixou nada por dizer sobre a morte de Maycon. «Eu não tinha nenhum tipo de relação com o Maycon cá fora. Uma vez, numa saída à noite, ele apareceu com o Marcelo, curtimos e correu tudo bem, mas não tínhamos qualquer tipo de relação», começou por revelar. 

O angolano referiu ainda que recebeu algumas mensagens sobre o facto de não ter prestado nenhuma homenagem ao ex-colega de casa nas redes sociais e, implacável, justificou porque não o fez.

«Para mim, empatia não são redes sociais. Muita gente aproveita-se do passamento físico de alguém e da dor de uma família para se promover nas redes sociais. Muita gente publicou coisas nas redes sociais sem sentimento, era só para serem notícia. Eu aprendi que luto não é espetáculo. Logo que vi a notícia, liguei para o Diogo. Depois, liguei para o Ruben Silvestre, ele estava devastado, dei-lhe os meus pêsames e mandei uma mensagem para a Renata. Era o máximo que poderia fazer. Não tenho ligações, não sabia como chegar à família dele, mandei para as pessoas que sabia que eram mais próximas e que realmente estariam fragilizadas. Muitas das outras pessoas, sinto muito e não quero estar aqui a levantar polémicas, mas aproveitaram aquilo para se promover. As pessoas têm medo de cair no esquecimento», completou.

Pode ver aqui:

Temas: Diogo Alexandre Maycon Douglas Leomarte Freire Morte Funeral

