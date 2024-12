A ferver! Maycon arrasa Diogo Alexandre: «Merece uma chapada (...) estou fartinho (...) vira um homem»

Diogo Alexandre não aguenta as lágrimas após forte discussão com Maycon

A noite de ontem ficou marcada por um intenso confronto entre Diogo Alexandre e Maycon. Tudo devido a um comentário que Diogo Alexandre fez a Renata e que deixou Maycon completamente transtornado. Saiba tudo o que se passou!

Renata acusa Diogo Alexandre de lhe estar a faltar ao respeito por estar a acusá-la de estar em missão. Renata refere que está a «passar mal» e que este não está a ser empático com ela, atirando «que falta de noção». A concorrente esclarece que já chorou muito com João Ricardo e Heitor e sugere que este vá falar com eles para «ficar esclarecido e sem dúvidas».

Na Pérgola, Renata conta a Maycon e Heitor que Diogo lhe disse que, se esta saísse da Casa, ia atrás dela. Maycon não gosta da conversa e atira: «este gajo merece uma chapada». O nazareno questiona a amiga especial sobre qual foi a sua resposta, ao que esta afirma que mostrou que não gostou.

No Corredor, Maycon dirige-se a Diogo e pede-lhe que pare. Diogo tenta explicar que estava a brincar com Renata e que fazia isso com qualquer colega. O nazareno confessa que está farto do colega e acusa o de fazer «m*rda nas relações dos outros».

«Por favor para, estou a pipocar contigo. Acorda para a vida, vira um homem. Consegues não estar presente e fazer m** nas relações dos outros», refere Maycon num claro momento de tensão entre os dois concorrentes.

Mais tarde, Maycon afirma que não era esse tipo de comentários que Renata precisava de ouvir e acusa Diogo de ser inconveniente: «É mesmo inconveniente e se não queres perceber não percebas. Estou mesmo fartinho de ti, está calado, vai à m****».

No Corredor, após a discussão de Maycon e Diogo Alexandre, Renata dirige-se a Diogo, de forma chateada, questionando o porquê de este estar a duvidar dos seus sentimentos. Diogo questiona a colega se levou a mal o comentário que este fez e Renata refere que não quer falar com ele, de forma irritada.

No Quarto Azul, Diogo, emocionado, volta a dizer que estava apenas a brincar com a colega. Marcelo aconselha o colega a não alimentar mais a situação e confessa que no lugar do Maycon também ficava chateado. Diogo afirma que não pode dizer nada e acrescenta que a conversa com Renata já foi há duas horas.