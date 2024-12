Após Diogo Alexandre ter revelado 'atração' por Renata, Maycon arrasa o concorrente: «Está a meter-se na minha relação!»

Diogo Alexandre para Renata: «Os valores que me foste transmitindo é isso que me cativa numa pessoa»

Diogo Alexandre continua a desempenhar a sua missão secreta na casa do Secret Story, e na manhã desta sexta-feira, 29 de novembro, decidiu abordar uma nova estratégia.

O concorrente revelou a Renata uma suposta atração por ela durante uma conversa privada. A revelação, no entanto, não passou despercebida aos outros colegas, nomeadamente Maycon, que já tinha sido informado sobre a alegada “atração”.

Maycon, claramente incomodado, partilhou os seus pensamentos com Heitor, criticando a postura de Diogo Alexandre e expressando a sua irritação, considerando que tudo não passa de uma missão: «Eu ponho todas as coisas em cima da mesa e, se não for missão, eu olho para ele e vejo um jogador fraquíssimo. Estás sem nada, estavas com o cu apertado desta semana ires a nomeações, ele próprio admitiu, e agora não tens nada porque o João está saturado de ti e tenta evitar ao máximo os assuntos contigo, a Renata querendo ou não baixou muito tudo o que tinha para dar a ele e até fala com ele, já está tudo a cagar-se para ele», desabafou Maycon.

O concorrente da Nazaré foi ainda mais longe ao analisar a possível estratégia de Diogo: «Se o pica-miolos não funciona, a única coisa que eu vejo é pegar num assunto que ele acha que a cena dos casais está fixe, deixa-me envolver aqui numa para ficar na ribalta mais um bocado».

Além disso, Maycon mostrou-se preocupado com o impacto que Diogo pode estar a ter na sua relação com Renata, que considera ser uma "amiga especial". Segundo ele, o comportamento de Diogo é uma forma de interferir e perturbar a relação: «Está a meter-se na minha relação com a Renata e a azucrinar a minha cabeça com esse suposto interesse pela minha amiga especial».