Diogo Alexandre alerta Maycon para atitudes de Renata: «Pode distorcer as palavras. Já deu muitas discussões»

Numa dinâmica em que os concorrentes do Secret Story - Casa dos Segredos são confrontados com frases, Diogo Alexandre fez alguns alertas a Maycon relativamente a atitudes de Renata, deixando alguns incrédulos.

A frase que se lia no plasma era a seguinte: «Isto é muito feio. Já é a segunda vez que o Maycon parte para cima do Diogo em defesa da Renata e depois, o que se vem a ver, é que as coisas não são bem assim».

Diogo defende que já por várias vezes, a comunicação de Renata não foi a melhor e causou alguns desentendimentos na casa, por coisas ditas pela concorrente: «Pode distorcer as palavras. Já deu muitas discussões. Já sofri muito com isso»

Diogo acha que Maycon já devia ter percebido esta maneira de ser da namorada e, por isso, devia ser mais ponderado nas suas atitudes, quando a tenta defender em determinadas situações do jogo. Aconselhou-o a «filtrar aquilo que ela transmite, conversar mais com ela» em vez de partir logo para cima de alguém, de forma precipitada.

A conversa desenvolveu-se e acabou por azedar. Perceba o porquê:

Recorde que Maycon admitiu querer abandonar o Secret Story - Casa dos Segredos, devido ao ambiente intenso que se vive e as constantes acusações.

Numa conversa sincera com Renata, em privado, Maycon confessa: «Não estou a acrescentar nada aqui» Renata fica visivelmente incomodada com esta postura por parte do concorrente, provavelmente por não querer nem pensar na possibilidade de ficar sem o amigo especial na casa: «Se faz favor vais parar de falar nesse assunto». O professor de skate queixou-se ainda de sentir que Diogo Alexandre o pinta como uma pessoa violenta.

No confessionário, a Voz interrogou Maycon sobre estes comentários, para tentar perceber o porquê deste estar «deserto de sair no domingo». A resposta foi clara: «É isto que toda a gente quer que aconteça (...) Se é o que eles querem, faço-lhes a vontade e eles que se matem aqui uns aos outros».

Veja toda a conversa: