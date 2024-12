«O culpado és tu!»: A tensão volta a aumentar entre Maycon e Diogo Alexandre

Maycon acusa Diogo Alexandre de ser o culpado pelos conflitos com Renata. João Ricardo questiona comportamento de Diogo Alexandre, enquanto as emoções continuam a escalar.

O clima aqueceu no Secret Story quando Diogo Alexandre, João Ricardo e Maycon protagonizaram uma discussão sobre os conflitos que têm surgido em torno de Renata. Na sala, num ambiente de tensão, os confrontos começaram a surgir e os três concorrentes não hesitaram em expor os desentendimentos que ainda pairam sobre a casa.

A discussão começou com Diogo Alexandre a acusar Maycon de estar sensível e emotivo: «Já percebi que estás demasiado sensível, tens de resolver as tuas emoções!», e continuou a falar sobre a falta de comunicação entre os concorrentes.

Maycon não demorou a refutar as palavras de Diogo Alexandre e acusou-o de ser o verdadeiro responsável pelo agravamento da situação com Renata. «Isto tudo começou por tua causa, por dizeres que gostas da Renata», afirmou Maycon irritado. O concorrente confessou que não consegue seguir em frente com o programa sem resolver as questões do passado: «O culpado és tu, consegues dar sempre a volta à situação».

João Ricardo, que até então assistia à discussão, entrou calmamente no diálogo e questionou Diogo Alexandre sobre a sua atitude relativamente a Renata. «Porque é que não disseste logo que era uma brincadeira?», referindo-se ao comportamento de Diogo Alexandre com a concorrente durante a sua missão (Renata disse que ia desistir e que por consequência Diogo Alexandre também iria). Diogo Alexandre respondeu novamente que a sua intenção tinha sido na brincadeira: «Na altura disse logo que foi uma palhaçada».

A discussão escalou e Maycon, já visivelmente irritado, terminou a troca de acusações com uma afirmação contundente: «O que ele quer, está a tirar de mim... tirar-me do sério.»

A conversa deixou claro que, apesar das tentativas de resolução, muitas das questões envolvendo Renata e a dinâmica entre os concorrentes ainda estão longe de ser resolvidas.