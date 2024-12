O Especial do Secret Story - Casa dos Segredos com Cristina Ferreira, terminou de forma inesperada. A nossa apresentadora revelou que no próximo Domingo vai haver

Dupla Expulsão

A Gala vai ficar marca por uma expulsão do leque de nomeados, mas vai haver mais alguém a abandonar o Secret Story.

Ninguém está a salvo e TUDO PODE ACONTECER.

Os nomeados desta semana são:

Diogo Alexandre

João Ricardo

Maycon