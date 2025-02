Diogo Alexandre sobre estratégia de Miguel Vicente: «Isto foi algo premeditado. Ele sabia que ia ser nomeado»

No Extra do Secret Story - Desafio Final, Diogo Alexandre esteve presente como comentador, para analisar tudo o que tem acontecido recentemente no jogo.

Foi ao assistir às polémicas imagens que levaram à sanção de Miguel Vicente e Tiago Rufino, em que o algarvio entornou propositadamente água fria no colega, depois deste alegadamente ter-lhe tocado nos dedos dos pés novamente.

«Fiz uma premonição no X» começou por dizer o vencedor da Casa dos Segredos 8, que fez uma revelação sobre a estratégia de jogo de Miguel Vicente: «Isto foi algo premeditado. Ele sabia que ia ser nomeado».

Na visão de Diogo, o vencedor do Big Brother 2022 usou este momento como estratégia para o seu jogo, pois já tinha previsto que ia ser nomeado pelos colegas, pelas contas dos votos de cada um e, por isso, dramatizou esta situação para sobressair no programa e ser protagonista na gala.

Perceba tudo:

Recorde o que aconteceu entre Miguel Vicente e Tiago Rufino:

Miguel Vicente não gostou de uma brincadeira de Tiago Rufino e reagiu de forma explosiva. Tudo começou quando Tiago Rufino simulou tocar nos dedos dos pés de Miguel Vicente, gesto que já tinha feito antes. O concorrente não achou piada e ficou visivelmente irritado.

«Já te disse que não gosto disso!» – atirou Miguel Vicente, que continuou a discutir com Tiago. O tom foi subindo e, num momento de fúria, Miguel despejou-lhe água em cima, molhando-o dos pés à cabeça.

Veja o momento ao pormenor:

Tiago Rufino, surpreendido, reagiu de imediato: «Eu não te puxei o dedo, grande mentiroso! Olha, estou com o microfone, já te estou a avisar». Mas Miguel Vicente não se ficou por aí e continuou exaltado: «Vai o microfone, vai tudo! Então, estás a brincar?!» Além da ameaça, Miguel Vicente deixou claro que não se preocupava com uma possível sanção da produção:«Pouco me importa!», afirmou.

Recorde também a sanção:

Miguel Vicente e Tiago Rufino receberam uma sanção da Voz, logo no início da gala. Os dois concorrentes foram castigados com uma nomeação direta e perderam quaisquer privilégios dentro da casa!