Diogo Alexandre revela o destino do prémio de 100 mil euros. E até Cristina Ferreira ficou admirada

Diogo Alexandre, grande vencedor do Secret Story, já pensou o que vai fazer ao cheque de 100 mil euros que ganhou. O vencedor da oitava edição da Casa dos Segredos revelou, na primeira entrevista a Cristina Ferreira, que vai investir o prémio no seu projeto profissional. «Vai ser para me ajudar no meu projeto musical que estou a desenvolver», contou a Cristina Ferreira, que se mostrou admirada com a revelação.

Diogo Alexandre explicou que está a desenvolver um estúdio de música e que quer ajudar a formar artistas. «Estou a criar um estúdio musical, não vou cantar, mas tenho um parceiro, que é o Valete, que me está a ajudar nesta parte».

A primeira entrevista de Diogo Alexandre após a grande vitória

Durante a entrevista, o ex-concorrente partilhou a sua experiência na Casa dos Segredos e refletiu sobre a sua estratégia de jogo, as tensões com outros concorrentes e os momentos mais marcantes da sua jornada.

Ao explicar a sua abordagem ao jogo, Diogo Alexandre destacou que as respostas que dava eram pensadas para tentar ser compreendido, mesmo sabendo que isso poderia resultar em ataques: «Eu sabia que havia a possibilidade de ser muito atacado, mas não era esse o meu objetivo. Queria tentar ser compreendido, e, no fim, percebi que essa estratégia foi benéfica para mim», explicou o vencedor.

Logo ao entrar na casa, Diogo Alexandre enfrentou algumas desavenças com colegas devido a atitudes que tomava, o que o levou a adotar uma postura diferente: «Na minha cabeça não tinham a gravidade que estavam a atribuir. Mesmo que eu estivesse a provocar, não via maldade nenhuma, mas em alguns momentos viam maldade onde eu não havia», disse.

Cristina Ferreira questionou a Diogo Alexandre sobre a sua análise dos outros concorrentes. O vencedor revelou que só no final é que começou a perceber as motivações dos outros colegas: «Só no final é que comecei a ver que eles se deixavam levar por algumas situações. Quando apanhava uma deixa, percebia que já não funcionava na segunda vez», contou Diogo, revelando uma estratégia mais refinada à medida que o jogo avançava.

A conversa também não deixou de abordar as polémicas que envolveram Diogo Alexandre, especialmente as discussões intensas com João Ricardo, que marcaram esta edição. Cristina Ferreira perguntou ao vencedor o que mais o magoou nestes momentos. «Senti-me muito injustiçado. Eu sei o que aconteceu e ele também sabe o que fez. Ele sabia que aquilo não ia ficar entre nós, mas eu nunca desejei a expulsão de ninguém. Gostava que ele tivesse assumido o que fez, pois ele trocava muito as coisas quando se dirigia a mim», afirmou Diogo.

Diogo Alexandre também partilhou o seu limite emocional no jogo, numa acesa discussão que teve com João Ricardo: «Naquele momento, eu senti que tive de dizer ‘isto é o meu limite, para com isso’».