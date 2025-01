Novidade imperdível estreia hoje na gala Secret Story – Desafio Final! Diogo Alexandre e Renata Reis poderão mudar o rumo do jogo

A gala de hoje do Secret Story - Desafio Final marca o início de uma nova dinâmica no programa com a inauguração do “Salão de Chá da Voz. Neste novo ambiente, os convidados terão a oportunidade de comentar ao vivo os acontecimentos da gala, oferecendo aos telespectadores uma nova perspetiva sobre o que se passa na casa.

Para esta estreia, os primeiros convidados a tomar lugar no “Salão de Chá da Voz” serão Renata Reis e Diogo Alexandre, dois dos mais proeminentes rivais da mais recente edição do Secret Story. Renata Reis, conhecida pela sua personalidade forte e pelas relações intensas que estabeleceu dentro da casa e Diogo Alexandre, o vencedor que conquistou o público com o seu estilo irreverente e bem-humorado, prometem não deixar nada por dizer.

A novidade acaba de ser revelada no Diário do Secret Story - Desafio Final, por Alice Alves.