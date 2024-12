Diogo Alexandre reage a acusações de Maycon e Renata: «Não desrespeitei nenhuma mulher nem a pessoa que está com essa mulher»

No Secret Story, a tensão entre Renata, Maycon e Diogo Alexandre parece não ter fim. Os concorrentes envolveram-se numa nova troca de acusações durante uma dinâmica na casa. Renata e Maycon acusaram o concorrente de 'faltar ao respeito'. Saiba tudo aqui...

Nesta tarde de dia 4 de dezembro, os concorrentes vestiram-se de fadas e o dia começou com diversão. Durante o momento, fizeram a conhecida coreografia de «cada um no seu quadrado». Mais tarde, a diversão foi substituída pela confusão!

A 'Voz' pediu que as 'fadas madrinhas' da Casa dos Segredos se sentassem num círculo e que dissessem algo que mudariam num dos colegas. Marcelo acredita que Diogo Alexandre precisa de uma «poção de noção», mas não foi o único a acusar o colega.

Diogo começou por reagir: «Oiço e tento tomar em consideração todas as palavras que me dizem (...) Desde o início desde que cá estou que mo dizem (...) Eu tenho noção de onde estou».

Mais concorrentes decidiram comentar o tema e dar a sua opinião. Maycon assumiu sentir-se como um concorrente que procura dar o exemplo 'lá para fora', para quem assiste o programa. Ao passo que, na ótica de Maycon, a postura de Diogo Alexandre não transmite bons exemplos para o público: «Não vale tudo para ganhar, às vezes temos de ser um exemplo lá para fora. Quero que a minha mãe olhe para mim e esteja orgulhosa».

Maycon pediu a Diogo Alexandre que pensasse na sua mãe: «Podias pegar no exemplo de uma pessoa que tu gostas tanto que é mulher e se ela gostaria do que tu estás a fazer aqui dentro».

«Desde o meu percurso aqui dentro que falam que eu falto ao respeito às mulheres (...) Eu tenho noção que não estou a faltar ao respeito a ninguém», respondeu Diogo Alexandre.

Sobre o tema do 'respeito', o concorrente defendeu-se das acusações dos colegas e voltou a frisar a conversa que teve com Renata, na qual pediu para que a concorrente o informasse se alguma vez sentisse que o mesmo a deixasse desconfortável. Assim, procurou mostrar que respeita as mulheres.

Diogo Alexandre trouxe para a conversa o momento em que um comentário que fez gerou caos, afirmando que o mesmo foi 'distorcido': «Depois vemos as imagens. Tenho noção de que não lhe faltei ao respeito nem a ela nem a ti (...) Não flirtei com ela, não desrespeitei nenhuma mulher nem a pessoa que está com essa mulher», disse dirigindo-se a Maycon.

Maycon mostrou-se implacável com o colega, face ao interesse que o mesmo nutre, supostamente, pela sua companheira, Renata: «Qualquer pessoa normal, se estivesse interessada numa pessoa numa relação, afastava-se. O que é que tu fizeste? Procuraste a Renata».

Relembre-se de que Diogo tinha a missão de fingir estar interessado por Renata. Ninguém na casa sabe.

Diogo não tardou a reagir sobre o momento em questão: «Foi ela que me chamou naquele momento».

Renata, por sua vez, enervou-se com as palavras do colega: «Vais-me pedir desculpa pelo que acabaste de dizer. Isso é uma falta de respeito. Está-me a acusar que eu o chamei com algum tipo de interesse». «Não disse com interesse», alertou Diogo.

A 'Voz' interveio e alertou que Diogo Alexandre apenas afirmou que foi Renata quem o chamou naquele momento. Posto isto, confrontou a concorrente: «Foi ou não a Renata que chamou o Diogo?»

«Não me lembro», respondeu Renata, enquanro afimou que quer que o colega se sinta bem e confortável na casa, apesar do seu interesse não correspondido: «Por isso é que te chamo e deixo estar à minha beira. Por isso é que não te ignoro».

Maycon decide que o melhor é cortar relações com o colega.

Relembre aqui o momento em que Renata chamou Diogo Alexandre: