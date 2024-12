Missão em curso? Diogo Alexandre mostra-se rendido a Renata: «Uma mulher muito inteligente»

No Secret Story - Casa dos Segredos, Diogo Alexandre teceu vários elogios a Renata durante uma conversa com unicórnio Leo. Os dois concorrentes falaram sobre a postura dos diversos colegas e Diogo Alexandre não se poupou ao falar de Renata. Desde o Especial desta terça-feira que Diogo Alexandre tem a missão de se mostrar atraído por Renata.

«Uma mulher inteligente, com ideias fora da caixa»

O jovem destacou a personalidade de Renata, elogiando a sua inteligência e a forma como pensa de maneira inovadora e fora do comum. “A Renata é uma mulher muito inteligente, com ideias fora da caixa”, afirmou Diogo Alexandre, mostrando-se impressionado com a forma como a colega se destaca pela autenticidade e pela maneira peculiar de encarar o jogo.

Após esta conversa com Diogo Alexandre, Leo espalha pela casa a ideia de que o concorrente (Diogo) tem um novo interesse.