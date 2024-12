Num momento a sós, Diogo Alexandre releva atração por Renata. Maycon reage: «Isto está muito constrangedor»

Ontem, dia 26 de novembro de 2024, no Especial do Secret Story - Casa dos Segredos com Cristina Ferreira, Diogo Alexandre recebeu da Voz, uma missão secreta insólita: Terá de convencer Maycon de que está a sentir-se atraído por Renata!

Hoje, dia 27, Diogo e Maycon tiveram um almoço a sós, em que o concorrente aproveitou a oportunidade para revelar ao professor de skate que está a sentir algo por Renata. «Se fosses parecido comigo, ainda tremia...» reagiu Maycon inicialmente, mas a conversa desenrolou-se e o concorrente da Nazaré acabou por pedir: «Vamos mudar de assunto, isto está muito constrangedor».

Veja toda a conversa:

Já durante a tarde, Diogo Alexandre teceu vários elogios a Renata durante uma conversa com o unicórnio Leo. Os dois concorrentes falaram sobre a postura dos diversos colegas e Diogo não se poupou ao falar de Renata.

Diogo Alexandre destacou a personalidade de Renata, elogiando a sua inteligência e a forma como pensa de maneira inovadora e fora do comum. “A Renata é uma mulher muito inteligente, com ideias fora da caixa”, afirmou Diogo Alexandre, mostrando-se impressionado com a forma como a colega se destaca pela autenticidade e pela maneira peculiar de encarar o jogo.

Após esta conversa com Diogo Alexandre, Leo espalha pela casa a ideia de que o concorrente (Diogo) tem um novo interesse.